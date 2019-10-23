В ДТП на Лермонтовском пострадали шесть человек

На пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло серьезное дорожное происшествие. В результате столкновения двух иномарок пострадали 6 человек.

Как сообщают в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», все произошло около 11:43 в среду, 23 октября. Одна из машин-участников аварии перевернулась и едва не улетела в канал. В результате столкновения Renault и Volkswagen пострадали шесть человек, пять из которых — пешеходы и еще один — водитель авто. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, за исключением водителя — его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что женщину из Volkswagen вырезали сотрудники МЧС. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Видео: vk.com/dorinspb

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