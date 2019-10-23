Дальневосточный стоит в пробке из-за ДТП с трамваем

Авария с участием иномарки и трамвая произошла на Дальневосточном проспекте в Невском районе города.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», столкновение двух транспортных средства произошло утром 23 октября на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Новоселов. Там, при выполнении поворота, автомобиль марки Volkswagen Tiguan врезался в пассажирский трамвай.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Движение трамваев по данному участку было приостановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Volvo застрял на трамвайных рельсах и продолжил путь пешком на Комендантском. Около станции метро «Комендантский проспект» в Петербурге неизвестный повернул не туда и оказался между трамвайными рельсами. В результате водитель бросил легковушку и скрылся.