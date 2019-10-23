Дальневосточный стоит в пробке из-за ДТП с трамваем

Дальневосточный стоит в пробке из-за ДТП с трамваем
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием иномарки и трамвая произошла на Дальневосточном проспекте в Невском районе города.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», столкновение двух транспортных средства произошло утром 23 октября на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Новоселов. Там, при выполнении поворота, автомобиль марки Volkswagen Tiguan врезался в пассажирский трамвай.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Движение трамваев по данному участку было приостановлено.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Volvo застрял на трамвайных рельсах и продолжил путь пешком на Комендантском. Около станции метро «Комендантский проспект» в Петербурге неизвестный повернул не туда и оказался между трамвайными рельсами. В результате водитель бросил легковушку и скрылся.

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Дальневосточный стоит в пробке из-за ДТП с трамваем
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