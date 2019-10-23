Автобус сбил велосипедистку на «зебре» в Павловске

Пассажирский автобус совершил наезд на велосипедистку на Привокзальной площади в Павловске утром 23 октября.

Как сообщают в ГИБДД России по Петербургу, под колеса общественного транспорта попала женщина лет 30-ти, передвигавшаяся на велосипеде. В ведомстве отметили, что ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики оценили ее состояние как тяжелое.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шаумяна сбили пешехода, на месте реанимация. В Красногвардейском районе Северной столицы легковой автомобиль сбил пешехода. Все произошло сегодня утром, 23 октября, на проспекте Шаумяна.