По пути в больницу умер второй пострадавший в ДТП на Народного Ополчения

Мужчина получил тяжелые травмы, врачи не успели довезти его до медицинского учреждения.

Все случилось сегодня, 23 октября. Обо всем сообщили в Telegram-канала «Аварийный Петербург». Участниками смертельной аварии стали три автомобиля – два «Форда» и «Лада». Как именно все произошло пока не разглашается. На месте погибла девушка, она сидела за рулем одного из автомобилей. Также пострадал мужчина, который ехал в другой машине. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но он не доехал до больницы и умер на руках у медиков.

«Возможно не точные данные, но известно, что водитель ТС Форд Мондео пересёк двойную сплошную при выезде из двора», — пишет один из комментариев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, в ДТП на Лермонтовском пострадали шесть человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, за исключением водителя — его госпитализировали в тяжелом состоянии.