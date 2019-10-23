Находящий в федеральном розыске из-за кражи мужчина выдал себя в Токсово

Находящий в федеральном розыске из-за кражи мужчина выдал себя в Токсово
Мужчина хотел оформить документы. Фото: Pixabay

Разыскиваемый обратился в Управление по вопросам миграции, чтобы решить свою проблему, а в итоге был задержан.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе УВО. Мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали в поселке Токсово еще во вторник. Он обратился за помощью в одно из подразделений отдела по Всеволожскому району Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУ МВД России. В ходе проверки сотрудники отдела установили, что мужчина, желающий оформить документы, разыскивается полицией из-за кражи, совершенной в Санкт-Петербурге. Уточняется, что он неоднократно был судим – за грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге Росгвардия задержала двух мужчин, находящихся в федеральном розыске. Обоих передали стороне, инициировавшей поиски.

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Находящий в федеральном розыске из-за кражи мужчина выдал себя в Токсово
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