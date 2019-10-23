Стало известно об еще одном пострадавшем в ДТП на Лермонтовском

Изначально сообщалось о семи пострадавших, теперь говорится, что в больнице находятся восемь человек.

Все случилось сегодня, 23 октября. Обо всем рассказали сначала очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», затем информацию прокомментировали в ГИБДД. Авария произошла на пересечении Лермонтовского и Обводного, там столкнулись два автомобиля, один из них оказался в итоге на тротуаре. Сначала писали, что травмы получили семь человек – шесть пешеходов и водитель Volkswagen, которому повезло меньше всех, он отправился в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники ГИБДД рассказали об еще одном травмированном человеке – восьмом. Он тоже собирался переходить дорогу, когда все произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по пути в больницу умер второй пострадавший в ДТП на Народного Ополчения. Мужчина получил тяжелые травмы, врачи не успели довезти его до медицинского учреждения.