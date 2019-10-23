В Ленинградской области открыли комплекс по производству биогаза

Комплекс по производству биогаза появился в населенном пункте Плодовое в Приозерском районе Ленобласти. Установка займется переработкой отходов жизнедеятельности животных с молочного племзавода «Первомайский».

Полученный в результате переработки биогаз будет использоваться для выработки электроэнергии и удобрения для органического земледелия.

Глава комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко выразил надежду, что биогенератор окажется эффективным. Он добавил. что будет рассмотрена возможность субсидирования строительства таких комплексов мощностью в 140 кВт.

Разработчиком оборудования биогазового генератора выступила областная компания «ЭВОБИОС». Общий объем инвестиций составил 75 млн рублей.

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