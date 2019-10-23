В Ленинградской области открыли комплекс по производству биогаза

В Ленинградской области открыли комплекс по производству биогаза
Разработчиком выступила областная компания "ЭВОБИОС". Фото: lenobl.ru

Комплекс по производству биогаза появился в населенном пункте Плодовое в Приозерском районе Ленобласти. Установка займется переработкой отходов жизнедеятельности животных с молочного племзавода «Первомайский».

Полученный в результате переработки биогаз будет использоваться для выработки электроэнергии и удобрения для органического земледелия.

Глава комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко выразил надежду, что биогенератор окажется эффективным. Он добавил. что будет рассмотрена возможность субсидирования строительства таких комплексов мощностью в 140 кВт.

Разработчиком оборудования биогазового генератора выступила областная компания «ЭВОБИОС». Общий объем инвестиций составил 75 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте «Хладокомбината №1» появится жилье бизнес-класса.

биогаз комбинат ленобласть производство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медиасиндикат пополнился крупнейшими СМИ Ленобласти
Семиклассница стала жертвой изнасилования в Гатчинском районе
Промышленным предприятиям Петербурга выделят 30 млн на улучшение кадров
Полицейских обвиняют в бездействии в поисках пропавшего петербуржца
Прокуратура отстояла права инвалидов, которые не могли попасть в больницу ...
Вместимость «Газпром Арены» будет увеличена к финалу Лиги чемпионов
После выстрела в полицейского в Петербурге возбудили дело
В Ленинградской области открыли комплекс по производству биогаза