В ГИБДД рассказали, как произошла авария на Лермонтовском

Во всем винят водителя Volkswagen, который не особо интересовался сигналами светофора.

Все случилось сегодня, 23 октября. Обо всем рассказали сначала очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», затем информацией поделились в ГИБДД. Авария произошла на пересечении Лермонтовского и Обводного, участниками инцидента стали два автомобиля и несколько пешеходов.

По предварительным данным, водитель Volkswagen торопился и поэтому не обратил внимание на красный сигнал светофора. Он хотел проскочить, но не удалось – произошло столкновение с Renault. Машину отбросило в толпе пешеходов, в результате пострадали восемь человек, один из них – автомобилист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно об еще одном пострадавшем в ДТП на Лермонтовском. Изначально сообщалось о семи пострадавших, теперь говорится, что в больнице находятся восемь человек.