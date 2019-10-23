Прокуратура отстояла права инвалидов, которые не могли попасть в больницу им. Боткина

Сотрудники правоохранительных органов отправились в медицинское учреждения, в котором выявили ряд нарушений.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. В материале сказано, что инвалидам не предоставляли свободный доступ в «Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина». Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что руководство учреждения создавало дополнительные препятствия для маломобильных граждан, которые с трудом могут попасть туда. Им сложно передвигаться по больнице самостоятельно – инвалидов пускали только «в исключительных случаях и по приказу главного врача больницы».

Ведомство потребовало внести соответствующие изменения в правила, чтобы граждане могли проезжать на территорию больницу, предоставляя удостоверение без дополнительной волокиты.

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