Полицейских обвиняют в бездействии в поисках пропавшего петербуржца

Родственники молодого человека бьют тревогу – уже 12 дней о нем ничего неизвестно, поиски результатов не приносят.

Об обращении Натальи, матери исчезнувшего Романа, gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Алексея Цивилева. В сообщении сказано, что молодой человек пропал в ночь на 11 октября. В последний раз его видели в районе Синопской набережной в час ночи. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали обращение об инциденте, но якобы активных поисков не ведут. Родственники Романа обеспокоены этим фактом и попросили депутатов вмешаться в происходящее.

Наталья убеждена, что не все способы получения информации использованы – полицейские не отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, не запросили данные о последних звонках молодого человека. Где сейчас находится парень неизвестно уже почти две недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исчезнувших в Сосновом Бору подростков нашли в Брянской области.