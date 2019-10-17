Исчезнувших в Сосновом Бору подростков нашли в Брянской области

О пропаже девушки из Ленинградской области и её молодого человека из Самары в полицию сообщили три месяца назад.

По информации пресс-службы СК РФ по Ленобласти, неравнодушные жители страны посодействовали правоохранительным органам в поиске подростков. Историю об исчезновении 14-летней девочки и её 17-летнего друга показали в эфире известной телепрограммы «Пусть говорят».

После выпуска, который показали на экранах 16 октября, сотрудники следственного управления получили огромное количество сообщений с предположениями о местонахождении пропавших детей. В результате изучения поступившей информации, оказалось, что несовершеннолетних видели в деревне Красная Жуковского района Брянской области.

По указанному адресу подростков обнаружили целыми и невредимыми. На данный момент их жизнь и здоровье в безопасности.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собака вернулась к своей хозяйке спустя 12 лет после исчезновения.