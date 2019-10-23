Семиклассница стала жертвой изнасилования в Гатчинском районе

Школьницу изнасиловали в период с 1 по 30 января. Фото: pixabay

Школьницу изнасиловали в период с 1 по 30 января. Фото: pixabay

Изнасилование 13-летней школьницы произошло в январе этого года в Гатчинском районе Ленобласти. Она была изнасилована собутыльниками в неизвестной компании в поселке Войсковицы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители получили сообщение об изнасиловании несовершеннолетней от пенсионерки из Гатчины, которая является опекуном ребенка. Она рассказала, что девочка была изнасилована неизвестными после совместного распития алкоголя. Все произошло в период с 1 по 30 января.

Опекунша узнала об этом лишь спустя девять месяцев. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант из Таджикистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Ленобласти. По словам заявительницы, все произошло на съемной квартире в городе Никольское.