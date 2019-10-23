Петербуржцы уличили Боярского в очередном нарушении ПДД

Горожане устроили настоящую фотоохоту за известным артистом – недавно они заметили, что его автомобиль снова стоит не так, как нужно.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Петербуржцы пару дней назад увидели, что машина Михаила Боярского стояла недалеко от дома актера, занимая половину тротуара. А во вторник черный «Мерседес» заметили припаркованным за знаком «Остановка запрещена». Пока что ни правоохранительные органы, ни сам Михаил Боярский никак не комментировали снимки.

Напоминаем, что волна возмущений захлестнула артиста еще в начале октября. Тогда Михаил Боярский оставил автомобиль в центре Санкт-Петербурга на встречной полосе. Позже, комментируя инцидент, его жена заявила, что актеру нужно было в аптеку и что они готовы заплатить штраф.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ургант не стал шутить над Боярским о скандале с парковкой.