Ургант не стал шутить над Боярским о скандале с парковкой

Сразу после инцидента, в котором певец грубо нарушил ПДД, он отправился в Москву на съемки «Вечернего Урганта». Ведущий передумал шутить о случившемся.
По словам Ивана Урганта, он не верит заявлениям о том, что Михаил Боярский постоянно нарушает правила дорожного движения. Как передал шоумен, они с Боярским поговорили в гримерке, где артист объяснил Урганту сложившуюся ситуацию. Певцу было необходимо попасть в аптеку, что на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной.
Ургант считает, что Боярский не стал бы нарушать правила по пустякам, — припарковаться в неположенном месте артиста вынудили обстоятельства.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что известный российский певец и артист припарковал свой внедорожник Mersedes на встречной полосе на углу Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта.