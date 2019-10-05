Ургант не стал шутить над Боярским о скандале с парковкой

Ургант не стал шутить над Боярским о скандале с парковкой
"Если бы Михаил Сергеевич так водил машину и всегда так парковался, мы бы об этом знали раньше – он живет в этом городе больше, чем я и большинство сотрудников "Фонтанки", – сказал Ургант.

Сразу после инцидента, в котором певец грубо нарушил ПДД, он отправился в Москву на съемки «Вечернего Урганта». Ведущий передумал шутить о случившемся.

По словам Ивана Урганта, он не верит заявлениям о том, что Михаил Боярский постоянно нарушает правила дорожного движения. Как передал шоумен, они с Боярским поговорили в гримерке, где артист объяснил Урганту сложившуюся ситуацию. Певцу было необходимо попасть в аптеку, что на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной.

Ургант считает, что Боярский не стал бы нарушать правила по пустякам, — припарковаться в неположенном месте артиста вынудили обстоятельства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что известный российский певец и артист припарковал свой внедорожник Mersedes на встречной полосе на углу Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта.

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