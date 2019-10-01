В Петербурге Михаил Боярский припарковался на встречке

«Мушкетер» оставил свое авто почти на пешеходном переходе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

О поступке известного артиста рассказал пользователь сайта «Пикабу». Очевидец ждал зеленого сигнала светофора, когда увидел внедорожник «Мерседес», который выехал с Большой Конюшенной. Водитель будто бы намеревался развернуться, однако не завершил маневр и просто оставил автомобиль на встречной полосе.

После этого из иномарки вышел мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, и направился по Невскому проспекту. Интернет-пользователи признали автомобиль звезды, отметив, что его и раньше неоднократно видели припаркованным в неположенных местах. Поведением артиста петербуржцы недовольны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о жалобе Боярского на отсутствие лифта в Исаакиевском соборе.