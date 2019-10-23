Сын подстрелил отца из травмата в Тихвине

Полицейские изъяли у подозреваемого травмат и ряд другого оружия. Фото: pixabay

Полицейские изъяли у подозреваемого травмат и ряд другого оружия. Фото: pixabay

В Ленинградской области в городе Тихвин мужчина выстрелил в собственного отца из травматического пистолета в ходе конфликта. На месте полицейские обнаружили оружейный арсенал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в половину восьмого вечера 22 октября в доме по Сиреневой улице. Прибывшими на место правоохранителями установлено, что в квартире в ходе конфликта был подстрелен из травматического пистолета мужчина. Стрелявшим оказался его сын.

Полицейские изъяли у подозреваемого травмат, гладкоствольное ружье, двухствольное ружье, пневматическую винтовку, а также порядка 80 патронов.

Мужчина имел лицензию на оружие, документ сейчас проверяется на подлинность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помощника машиниста задержали за стрельбу в Шушарах из травмата.