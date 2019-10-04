Помощника машиниста задержали за стрельбу в Шушарах из травмата

Стрельба произошла возле дома 2 по улице Школьной в поселке Шушары. Фото: Google.Maps

Стрельба произошла возле дома 2 по улице Школьной в поселке Шушары. Фото: Google.Maps

Правоохранительными органами Пушкинского района был задержан помощник машиниста, устроивший стрельбу в Шушарах ночью 3 октября.

Как стало известно GazetaSPb, в половину первого ночи 3 октября правоохранители получили сообщение о стрельбе возле дома 2 по улице Школьной в поселке Шушары. Полицейские выехали по адресу и на месте задержали стрелка. Им оказался 29-летний мужчина, работающий помощником машиниста ОАО «РЖД».

Известно, что мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе словесной перепалки. В результате инцидента его оппонент не пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Оружие было изъято. Стрелок дал подписку о невыезде.

Ранее GazetaSPb сообщала, что устроивший стрельбу пьяный водитель из Тихвина пойдет под суд.