Помощника машиниста задержали за стрельбу в Шушарах из травмата

Помощника машиниста задержали за стрельбу в Шушарах из травмата
Стрельба произошла возле дома 2 по улице Школьной в поселке Шушары. Фото: Google.Maps

Правоохранительными органами Пушкинского района был задержан помощник машиниста, устроивший стрельбу в Шушарах ночью 3 октября.

Как стало известно GazetaSPb, в половину первого ночи 3 октября правоохранители получили сообщение о стрельбе возле дома 2 по улице Школьной в поселке Шушары. Полицейские выехали по адресу и на месте задержали стрелка. Им оказался 29-летний мужчина, работающий помощником машиниста ОАО «РЖД».

Известно, что мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе словесной перепалки. В результате инцидента его оппонент не пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Оружие было изъято. Стрелок дал подписку о невыезде.

Ранее GazetaSPb сообщала, что устроивший стрельбу пьяный водитель из Тихвина пойдет под суд.

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Помощника машиниста задержали за стрельбу в Шушарах из травмата
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