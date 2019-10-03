Устроивший стрельбу пьяный водитель из Тихвина пойдет под суд

Как считает следствие, мужчина достал пистолет и два раза выстрелил в воздух. Фото: pixabay

Как считает следствие, мужчина достал пистолет и два раза выстрелил в воздух. Фото: pixabay

В суд передано дело жителя Тихвина, открывшего стрельбу в воздух после того, как участник ДТП отказался разбираться без полиции.

Как сообщается в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, все произошло в июле этого года в Тихвине. Согласно данным правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию. Он предложил второму участнику ДТП разобраться без правоохранителей, «по-тихому».

Как считает следствие, после услышанного отказа в этой просьбе мужчина достал пистолет и два раза выстрелил в воздух. Сейчас горе-стрелка обвиняют по статье «Хулиганство с применением оружия».

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее GazetaSPb сообщала, что водитель иномарки прострелил ноги пассажира на проспекте Науки. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного гражданина, устроившего стрельбу в Калининском районе Петербурга. Пострадавший в больнице.