Водитель иномарки прострелил ноги пассажира на проспекте Науки

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного гражданина, устроившего стрельбу в Калининском районе Петербурга. Пострадавший в больнице.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел вечером 2 октября возле дома 75 корпус 2 по проспекту Науки в Петербурге. Полиция получила информацию стрельбе в 19:44. Скорая помощь госпитализировала 24-летнего гражданина Азербайджана с травматическими пулевыми ранениями обеих ног.

Как рассказал сам пострадавший, он находился в автомобиле «Хендай Солярис» в качестве пассажира. Во время поездки у него возник конфликт с водителем авто, в результате чего последний четыре раза выстрелил в мужчину, высадил его и скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что застрелившему приятеля из самодельного пистолета дали 9,5 лет «строгача» в Петербурге.