Застрелившему приятеля из самодельного пистолета дали 9,5 лет «строгача» в Петербурге

Застрелившему приятеля из самодельного пистолета дали 9,5 лет &#171;строгача&#187; в Петербурге
Злоумышленник утверждал, что ему пришлось обороняться. Фото: pixabay

Почти десять лет колонии строгого режима назначили мужчине, устроившему стрельбу на улице Сикейроса в Петербурге.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Злоумышленник, поссорившись со своими знакомыми, открыл огонь из самодельного пистолета. Мужчины требовали его вернуть долг. В результате один из товарищей скончался на месте.

Во время заседания в Выборгском районном суде обвиняемый настаивал на том, что он защищался. С его слов, пистолет, по счастливой случайности, он нашел неподалеку.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина проведет в колонии 9,5 лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании мужчины в Новой Ладоге. Он подрался со своей возлюбленной.

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