В Новой Ладоге после драки с возлюбленной задержали мужчину

В Новой Ладоге 25-летнего мужчину задержали после бытового конфликта с 35-летней сожительницей. Его подозревают в нанесении телесных повреждений.
Ссора между парой произошла вечером 1 октября в одном из домов в Микрорайоне «В». Крики и звуки драки привлекли внимание соседей, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал ей убийством.
Соседи вызвали полицию, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Мужчину задержали в парадной, когда он пытался покинуть дом. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 67-летнего жителя Петербурга задержали по подозрению в нападении на сожительницу. Женщина получила ножевые ранения.