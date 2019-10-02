В Новой Ладоге после драки с возлюбленной задержали мужчину

Мужчину задержали после ссоры с сожительницей. Фото: unsplash.com

Мужчину задержали после ссоры с сожительницей. Фото: unsplash.com

В Новой Ладоге 25-летнего мужчину задержали после бытового конфликта с 35-летней сожительницей. Его подозревают в нанесении телесных повреждений.

Ссора между парой произошла вечером 1 октября в одном из домов в Микрорайоне «В». Крики и звуки драки привлекли внимание соседей, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал ей убийством.

Соседи вызвали полицию, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Мужчину задержали в парадной, когда он пытался покинуть дом. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 67-летнего жителя Петербурга задержали по подозрению в нападении на сожительницу. Женщина получила ножевые ранения.