В Невском районе мужчина изрезал ножом сожительницу

В Невском районе мужчина изрезал ножом сожительницу
Нарушитель правопорядка доставлен в отдел полиции. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Сотрудники Росгвардии и полицейские сегодня утром задержали 67-летнего мужчину, который, в ходе конфликта, ранил ножом сожительницу.

Инцидент произошел 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к одной из квартир в доме на Шлиссельбургском проспекте. Проживающий там мужчина, предположительно, в результате конфликта, нанес своей сожительнице проникающие ножевые ранения. Женщину госпитализировали с ранениями в области груди и левой руки.

Нарушителя доставили в отдел полиции. О случившемся сообщили в пресс-службе УВО по Санкт-Петербургу.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об аресте гражданина РФ, которые намеревался совершить убийство гражданина Узбекистана, руководствуясь национальными мотивами. Обвиняемый заключен под стражу, но не признает своей вины.

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В Невском районе мужчина изрезал ножом сожительницу