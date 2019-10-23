Модель Водянова поменяла Париж на Адыгею

Модель Водянова поменяла Париж на Адыгею
Фото: https://www.instagram.com/natasupernova/

Вместе со своими детьми она нашла время, чтобы посетить Россию. Они отправились сначала в Сочи, а потом в Адыгею.

О своих приключениях Наталья Водянова рассказала в Instagram-аккаунте. Сначала модель приняла участие в официальных мероприятиях, а потом, когда к ней приехали Лукас, Нева и Виктор, они все вместе отправились путешествовать по стране. В Сочи Водянова показала детям местные красоты и «Скайпарк». На этом отдых не закончился – модель, привыкшая к жизни в Париже, захотела посмотреть на природу Адыгеи. Семья сделала фотографию на фоне живописных гор, пообщалась с местными жителями и заплела косички лошадка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Петербург попал в рейтинг самых интересных регионов России для туристов. Согласно исследованиям MAPS.ME, в десятку самых интересных регионов также попали Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.

адыгея наталья водянова
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