В Подпорожье работал физрук с судимостью

В Подпорожье работал физрук с судимостью
Прокуратура потребовала уволить мужчину. Фото: https://pixabay.com

Мужчина подвергался уголовного преследованию из-за побоев. С таким прошлым работать с детьми нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области. В сообщении сказано, что сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверкой в учебное заведение Подпорожья. Их интересовал в том числе педагогический состав.

Среди прочих работал мужчина, он вел уроки физкультуры. У него за спиной преступление против жизни и здоровья личности, что является препятствием для приема на работу. Он же занимался с детьми с 2016 года.

Руководству школы пришлось уволить его. Почему такого педагога приняли работу – не уточняется. Виновных уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педагога уволили из-за откровенных фото, сделанных в 2000-х. Руководство центра посчитало, что недопустимо, чтобы такой человек тренировал спортсменов. Им не понравились откровенные снимки, женщину уволили.

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