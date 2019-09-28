Педагога уволили из-за откровенных фото, сделанных в 2000-х

Женщина работала тренером в детском юношеском центре в Магнитогорске.

Все случилось 27 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры. В социальной сети «Вконтакте» нашлись фотографии 19 летней давности, на которых запечатлена тренер, работающая с детьми. Руководство центра посчитало, что недопустимо, чтобы такой человек тренировал спортсменов. Им не понравились откровенные снимки, женщину уволили.

«Это свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляет права несовершеннолетних»,

— заявил источник.

Тренер готова бороться за работу до конца. Она уже наняла адвоката.

Сама тренер уверяет, что в далеком 2000-м году участвовала в культурном художественном проекте, так что в пикантных фото нет ничего страшного.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что американку лишили победы на соревнованиях по плаванию из-за откровенного купальника.