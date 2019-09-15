Американку лишили победы на соревнованиях по плаванию из-за откровенного купальника

Американку лишили победы на соревнованиях по плаванию из-за откровенного купальника
Девушка лишилась медали. Фото: pixabay.com

Девушка подвернула его из-за неудобства. «Недостаточно скрытые ягодицы» стала поводом для дисквалификации.

Все случилось во время соревнований по плаванию на Аляске. 17-летняя американка смогла опередить всех соперниц, но жюри решили отнять у нее победу из-за неподобающего внешнего вида. Дело в том, что на Аляске действуют строгие правила – купальник пловчихи назвали слишком откровенным, несоответствующим требованиям к фасонам, сообщает «МИР 24».

Девушка, комментируя свой поступок, призналась, что ей было неудобно, поэтому она подвернула плавательный костюм.

Лариса Ильченко, российская пловчиха, отметила, что не совсем понятно, почему американку допустили до соревнований, если у них были претензии к купальнику.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что российские пловцы дважды подряд завоевали золото на ЧМ. Согласно официальным данным сайта чемпионата, Юлия Ефимова пришла первая на дистанции 200 метров брассом.

Аляска дисквалификация соревнования
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