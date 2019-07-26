Российские пловцы дважды подряд завоевали золото на ЧМ

В копилке России уже: 11 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых медалей. Фото: pixabay.com

В копилке России уже: 11 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых медалей. Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 июля, российские спортсмены на чемпионате мира по водным видам спорта в городе Кванджа, выиграли две золотые медали.

Согласно официальным данным сайта чемпионата, Юлия Ефимова пришла первая на дистанции 200 метров брассом. За российской спортсменкой приплыла пловчиха из Южной Африки Татьяна Шенмакер. Третьей была Сидни Пикрем из Канады.

Вторую золотую медаль чемпионата России принес Евгений Рылов. Спортсмен пришел первый на дистанции 200 метров на спине. Серебро забрал американец Райан Мерфи. Третьим приплыл британец Люк Гринбанк.

В настоящее время на чемпионате мира лидерами является команда из Китая. В их копилке уже 16 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых медали. Россия пока на втором мете: 11 золото, 8 серебро, 4 бронза. США занимает третье место: 7 золото, 9 серебро, 9 бронза.

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