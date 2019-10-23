Создатели «Чернобыля» и «Секретных материалов» проведут в Петербурге мастер-класс

Создатели &#171;Чернобыля&#187; и &#171;Секретных материалов&#187; проведут в Петербурге мастер-класс
Культурный форум ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2011 года. Фото: Baltphoto

Звезды мирового кино проведут мастер-классы в Северной столицы в рамках VIII Международного культурного форума, который состоится с 14 по 16 ноября.

Культурную столицу России посетят художник-постановщик нашумевшего американского сериала «Чернобыль» Люк Халл, продюсер фильмов режиссера Ридли Скотта Крис Кларк, а также Пол Браун, сценарист сериала «Секретные материалы». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федора Бондарчука, руководителя секции «Кино» на форуме.

Основной темой обсуждения на мероприятии будет международное сотрудничество в сфере киноиндустрии и анимационного кино. Кроме того, отметил Бондарчук, на данный момент российское правительство занимается разработкой внедрения рибейтов, то есть возмещения части затрат на производство фильма. Продюсер надеется, что этот проект мотивирует заграничных кинематографистов на работу в России.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 39 музеев Северной столицы станут бесплатными на время проведения форума.

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