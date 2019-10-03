Почти 40 музеев Петербурга сделают бесплатными во время Культурного форума

Почти 40 музеев Петербурга сделают бесплатными во время Культурного форума
Эрмитаж тоже станет бесплатным на два дня. Фото: https://pixabay.com

Петербуржцы и гости города смогут посетить их с 14 по 16 ноября, не заплатив ни рубля.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем рассказали организаторы Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятие пройдет в ноябре текущего года – в честь него 39 музеев города станут временно бесплатными. В их число вошли Эрмитаж, Русский музей и многие другие. Отмечается, что люди смогут не только сходить в культурные места, но и на спектакли, выставки, концерты и прочие мероприятия, проходящие в рамках форума. А лекции прочтут известные писатели, блогеры и литературоведы.

Билеты на важное для культурной столицы событие можно приобрести на официальном сайте. Они также бесплатны.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за круглым столом в клубе «Свое дело» обсудят закон Хованской. Закон начал действовать 1 октября 2019 года, он вводит запрет на размещение хотелов и мини-отелей на территории жилых многоквартирных домов.

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