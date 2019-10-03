За круглым столом в клубе «Свое дело» обсудят закон Хованской

Закон начал действовать 1 октября 2019 года, он вводит запрет на размещение хотелов и мини-отелей на территории жилых многоквартирных домов.

Закон Хованской нанесет серьезный удар по гостиничному бизнесу Петербурга, по некоторым расчетам закроются более чем 1700 хостелов и мини-отелей.

Что не может не вызывать множества вопросов, например, как быть в такой ситуации предпринимателям и ждать ли от администрации города поддержки.

За круглым столом участники смогут задать вопросы главе Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергею Макарову, спросить главу Жилищного комитета Петербурга Виктора Бощева, побеседовать с президентом Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнарой Борисовой и председателем комитета по градостроительству и архитектуре Владимиру Григорьеву.

Освещать событие будут крупнейшие интернет-издания города, в их числе и наше — GazetaSPB, также «Мойка78», АБН (Агентство Бизнес Новостей), информационный портал Neva.Today, которые входят в «Медиасиндикат».

Главными темами станут пути дальнейшего развития гостиничного бизнеса, поддержка предпринимателям от администрации Петербурга, а также возможные будущие запреты на работу баров и кафе на территории жилых домов.

Встреча состоится 23 октября в гостинице Октябрьская, поп адресу Лиговский проспект 10/118. В малом конференц-зале. Сбор участников в 14:00. По вопросам участия: pr@mediasyndicate.ru или по телефону 8963324625

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