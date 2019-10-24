Крыши Петербурга оснастят греющим электрокабелем

В Петербурге на крышах домов будет проложен электрический кабель, предназначенный для прогревания кровли, что будет препятствовать образованию наледи.

Как сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе инспекционного объезда, греющий электрический кабель будет проложен на крышах 80 петербургских домов. При успешности эксперимента, эта система может появиться и в других домах.

Оснащение кровли греющим электрокабелем пройдет в рамках программы «холодный чердак», которую должны завершить к следующему году. Цель программы заключается в экономии средств на уборку снега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%, чердаки почти подготовлены к зиме. Лидерами среди районов по числу аварийных конструкций являются Центральный, Петроградский, а также Василеостровский районы.