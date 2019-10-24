На Зольной улице столкнулись две иномарки

На Зольной улице столкнулись две иномарки
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Утром 24 октября на перекрестке Октябрьской набережной и Зольной улицы произошло ДТП с участием Renault Logan и Hyundai Solaris.

«Водители Логана и Соляриса начали своё утро разбив машины на перекрестке Зольной и Октябрьской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Один из очевидцев сумел сфотографировать последствия ДТП, проезжая мимо столкнувшихся автомобилей.

Добавим, что о причинах столкновения и количестве пострадавших ничего не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вчера, 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло серьезное дорожное происшествие. Одна из машин-участников аварии перевернулась и едва не улетела в канал.

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