Утром в Купчино загорелся пивной магазин

Утром в Купчино загорелся пивной магазин
Пожар в Купчино. Фото: кадр из видео/vk.com/spb_today

Ранним утром 24 октября на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга загорелся магазин разливного пива, сообщают очевидцы в соцсетях.

Информация о пожаре появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» в семь утра. По данным местных жителей, возгорание произошло в пивном магазине в доме 6, корпус 1, по улице Белы Куна в Купчино.

Как рассказали в главке МЧС по Петербургу и Ленобласти, пожар начался в шесть утра. В пивном магазине обгорела дверь на площади три квадратных метра. Пламя потушили за полчаса. О пострадавших в пожар не сообщается.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горящая иномарка осветила улицу Замшина ночью.

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