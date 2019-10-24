В Ломоносове неизвестный проник в чужую квартиру и унес все деньги

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в ограблении квартиры в Ломоносове.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина, которая работает инженером в АО № 51 Техзавод «Судостроение» и рассказала о том, что неизвестный путем повреждения замков входной двери, проник в ее квартиру по месту жительства, расположенную на 3-м этаже 5-ти этажного дома, где украл 218 992 рубля и ювелирные изделия. Общая сумма материального ущерба составила 232 492 рубля 50 копеек.

Сейчас ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в поселке Рябово Ленобласти сотрудники правоохранительных органов раскрыли квартирную кражу в отношении пенсионерки. У хозяйки квартиры украли 100 тыс. рублей.