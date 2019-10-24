Невский район парализовало из-за ДТП на Октябрьской набережной

Столкновение иномарок на перекрестке Октябрьской набережной и Зольной улицы утром 24 октября спровоцировало огромные пробки в Невском районе.

О дорожном происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. По словам петербуржцев, Renault Logan и Hyundai Solaris столкнулись на пересечении Октябрьской набережной и Зольной улицы. На месте работают экстренные службы.

«В машину скорой загружали одного человека, остальных не разглядел», — написал очевидец в комментариях группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9 утра, затор на Октябрьской набережной продолжается от Зольной улицы до моста Александр Невского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Зольной улице столкнулись две иномарки.