Из петербургской квартиры вынесли валюту и золотой слиток

В Красносельском районе Петербурга неизвестный ограбил квартиру.

Как стало известно, gazeta.spb.ru, в полицию обратила женщина, которая является хозяйкой квартиры и рассказала о том, что неизвестный гражданин взломал замок и проник в квартиру.

Вместе с его уходом пропали деньги в разной валюте, в том числе доллары и евро, ювелирные украшения, коллекционную монету и золотой слиток.

Сумма общего ущерба составил 650 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в ограблении квартиры в Ломоносове.