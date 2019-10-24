Стрелявшего в кондуктора пассажира задержали в Невском районе

Стрелявшего в кондуктора пассажира задержали в Невском районе
Пассажир отказался платить за проезд и напал на кондуктора. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на кондуктора агрессивного пассажира.

Как стало известно gazeta.spb.ru, им оказался рабочий мурманского предприятия, который живет в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел на Хрустальной улице.

Во время обыска у него нашли аэрозольный пистолет марки «Удар», который злоумышленник использовал вместо платы за проезд. Пистолет изъят.

По словам кондуктора, пассажир отказался платить за проезд. Когда кондуктор настоял, тот достал предмет, похожий на газовый пистолет, и распылил неизвестное вещество. В этот момент автобус проезжал по Хрустальной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленсовета произошел дорожный конфликт со стрельбой.

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