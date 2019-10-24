Виновник ДТП на Обводном оказался в федеральном розыске

Виновник ДТП на Обводном оказался в федеральном розыске
Первоначально сообщалось лишь о шести пострадавших, теперь количество жертв выросло до восьми. Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель иномарки Volkswagen, который спровоцировал серьезное ДТП, выехав на красный сигнал светофора на Обводном канале, оказался фигурантом уголовного дела в Ярославской области и находится в федеральном розыске.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 33-летний уроженец Кыргызстана находится в федеральном розыске в управлении МВД России по Ярославской области за преступление, совершенное по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Напомним, Volkswagen выехал на красный свет на перекрестке Обводного канала и Лермонтовского проспекта, где столкнулся с Renault, в результате чего обе иномарки влетели в толпу пешеходов, переходящих дорогу. В ДТП пострадали восемь человек. Водитель Renault госпитализирована в тяжелом состоянии. Семь пешеходов получили травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту аварии на Обводном канале возбуждено уголовное дело.

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