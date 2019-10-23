По факту аварии на Обводном канале возбуждено уголовное дело

Первоначально сообщалось лишь о шести пострадавших, теперь количество жертв выросло до восьми. Фото: https://vk.com/spb_today

Первоначально сообщалось лишь о шести пострадавших, теперь количество жертв выросло до восьми. Фото: https://vk.com/spb_today

Жертвами дорожно-транспортного происшествия на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала стали восемь человек, из них семеро — пешеходы.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием двух иномарок: Volkswagen и Renault Kaptur. Инцидент произошел в среду, 23 октября, около 11:30 утра.

33-летний водитель за рулем «Фольксвагена» нарушил правила дорожного движения и проигнорировал красный свет светофора. В результате было спровоцировано столкновение «Рено», которым управляла женщина. От удара автомобиль перевернулся и отлетел в толпу проходивших мимо пешеходов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях страшного ДТП, которые рассказали представители ГИБДД.