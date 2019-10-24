Полиция разыскивает злоумышленницу, которая представилась медсестрой и ограбила пенсионерку.
Инцидент произошел в Колпино на улице Октябрьская.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 67-летняя женщина и сообщила о том, что в ее квартиру пришла неизвестная женщина на вид 25-30 лет, которая представившись медсестрой, предложила приобрести лекарства.
После ее ухода пенсионерка обнаружила отсутствие конверта с денежными средствами в размер 65 тыс. рублей.
Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила о том, что в Колпино «медсестра» ограбила доверчивую пенсионерку.