В Колпино «медсестра» ограбила доверчивую пенсионерку

В Колпино «медсестра» ограбила доверчивую пенсионерку
Мошенница представилась медсестрой. Фото: Pixabay

Полиция разыскивает злоумышленницу, которая представилась медсестрой и ограбила пенсионерку.

Инцидент произошел в Колпино на улице Октябрьская.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 67-летняя женщина и сообщила о том, что в ее квартиру пришла неизвестная женщина на вид 25-30 лет, которая представившись медсестрой, предложила приобрести лекарства.

После ее ухода пенсионерка обнаружила отсутствие конверта с денежными средствами в размер 65 тыс. рублей.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила о том, что в Колпино «медсестра» ограбила доверчивую пенсионерку.

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