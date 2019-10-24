Житель Выборга ударил своего собутыльника ножом

Мужчина ударил своего гостя, с которым они распивали алкогольные напитки, ножом. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ночью 23 октября в Выборге местные жители заметили мужчину, идущего с ножевым ранением возле дома 8 по бульвару Кутузова и вызвали полицию. Прибывший на место наряд обнаружил 29-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Его передали бригаде скорой помощи и госпитализировали.

В скором времени правоохранители задержали 24-летнего гражданина. Его изобличили в том, что в час ночи в ходе ссоры он ударил ножом своего гостя, с которым распивал спиртные напитки.

По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

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