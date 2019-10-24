Пьяные посиделки в Выборге закончились поножовщиной

Пьяные посиделки в Выборге закончились поножовщиной
Нож. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Выборге совместное распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной.

Как стало известно gazeta.spb.ru, два товарища распивали алкоголь в квартире, после чего между ними завязалась ссора. По предварительной информации, хозяин квартиры схватился за нож и ударил им своего гостя.

Истекающего кровью потерпевшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением в области грудной клетки.

Его состояние оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поножовщина с кавказцами отправила двоих петербуржцев в больницу.

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