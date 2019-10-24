Пьяные посиделки в Выборге закончились поножовщиной

В Выборге совместное распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной.
Как стало известно gazeta.spb.ru, два товарища распивали алкоголь в квартире, после чего между ними завязалась ссора. По предварительной информации, хозяин квартиры схватился за нож и ударил им своего гостя.
Истекающего кровью потерпевшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением в области грудной клетки.
Его состояние оценивается как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поножовщина с кавказцами отправила двоих петербуржцев в больницу.