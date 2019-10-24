В Петербурге сотрудники таможни изъяли белорусский BMW

В Петербурге сотрудники таможни изъяли белорусский BMW
Задержанный автомобиль BMW. Фото: Санкт-Петербургская таможня

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни изъяли автомобиль BMW 530D. Информация о вывозе машины с территории ЕАЭС в установленные сроки отсутствовала.

Объявление о продаже BMW 1999 года выпуска разместили в Петербурге на сайте Avito. Указывалось, что машина зарегистрирована на территории Республики Беларусь. При этом, по информации белорусского Государственного таможенного комитета, BMW в органах внутренних дел зарегистрирован не был.

«В таможенный орган за продлением срока временного ввоза гражданин Республики Украины (владелец авто — прим.ред.) не обратился», — уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

Автомобиль был найден и изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту не вывоза с таможенной территории ЕАЭС BMW в установленные сроки временного ввоза. Машина помещена в ответственное хранение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгской таможне у гражданки Финляндии нашли 400 пачек сигарет. Они были спрятаны в чемодане с вещами.

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