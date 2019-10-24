В Смольном наградили победителей конкурса «Петербургская семья»

В Смольном наградили победителей конкурса «Петербургская семья»
Александр Беглов на церемонии вручения наград. Фото: пресс-служба администрации Петербурга.

Губернатор города Александр Беглов вручил награды победителям конкурса «Петербургская семья 2019» в ходе торжественной церемонии в Смольном.

Ежегодный конкурс «Петербургская семья» проводится в Северной столице уже в седьмой раз. Целью мероприятия является укрепление семейных ценностей и сохранение культурных традиций, сообщает пресс-служба городского правительства.

В конкурсе было семь номинаций. Среди участников выбрали самых спортивных, молодых, многодетных, творческих и интернациональных семей. Также были вручены награды в номинациях «Социальное партнерство» и «Династия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном наградили лучших работников торговли. Беглов подчеркнул, что гостеприимная атмосфера, создаваемая в сфере обслуживания Петербурга, является заслугой людей, трудящихся в этой области.

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В Смольном наградили победителей конкурса «Петербургская семья»
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