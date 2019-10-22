В Смольном наградили лучших работников торговли

Впервые церемония награждения проходила в 2008 году. Награды выдаются людям, проработавшим в этой области не менее пятнадцати лет. Фото: https://www.gov.spb.ru

Впервые церемония награждения проходила в 2008 году. Награды выдаются людям, проработавшим в этой области не менее пятнадцати лет. Фото: https://www.gov.spb.ru

Во вторник, 22 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов впервые с 2012 года провел церемонию награждения лучших сотрудников торговой сферы.

О мероприятии рассказали в пресс-службе городской администрации. Спустя шесть лет самые выдающиеся работники отрасли услуг и торговли вновь получили награды.

Как отметил градоначальник в своей речи, торговля — один из трех экономических столпов Северной столицы. Также Беглов подчеркнул, что гостеприимная атмосфера, создаваемая в сфере обслуживания Петербурга, является заслугой людей, трудящихся в этой области. Сегодня наградили двадцать двух лучших из них.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов выступил в защиту установки мемориальной доски в память о знаменитом советском писателе-фантасте. Её планируется разместить на улице Победы.