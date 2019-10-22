Беглов попросил депутатов сделать исключение ради Бориса Стругацкого

Губернатор Санкт-Петербурга попросил сделать исключение и разрешить установить мемориальную доску Борису Стругацкому.

Александр Беглов призвал петербургских депутатов поступиться правилами и позволить разместить мемориальную доску в честь знаменитого писателя-фантаста. Мемориал планируется поместить на доме 4, литера А по улице Победы. Депутаты прислушались к главе города, сообщает АБН.

Все дело в том, что существует закон, который позволяет устанавливать памятники историческим личностям только по прошествии тридцати лет с момента смерти. Этот закон Беглов и призвал обойти ради памяти Бориса Стругацкого.

Известно, что письмо с этим предложением губернатор еще в сентябре этого года отправил на имя спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В своем прошении Александр Беглов упоминает многочисленные заслуги литератора, а также напоминает, что память о братьях Стругацких «увековечена в топонимике Санкт-Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Михаил Горбачев назвал победителей Холодной войны.