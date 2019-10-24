Подростки угнали ВАЗ-21113 в Петроградском районе

В Петроградском районе Петербурга задержаны 13- и 16-летние подростки, угнавшие автомобиль отечественной марки.

Как сообщает ГУ МВД по городу, 33-летний владелец автомобиля «ВАЗ-21113» обратился в полицию с заявлением об угоне. По его словам, автомобиль был угнан в период с 29 сентября по 30 сентября от дома 9 по улице Корпусной. Стоимость авто оценивается в 65 тыс. рублей.

Правоохранители обнаружили угнанное авто возле дома 20 по улице Путалова. По подозрению в преступление задержаны двое несовершеннолетних 2003 и 2006 годов рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину задержали за угон трех Ford Focus в Петербурге. Как полагают правоохранители, подозреваемый — активный участник организованной группы угонщиков. Специализируется мужчина на краже Ford Focus в разных районах города.