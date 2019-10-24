В магазине во Всеволожске мужчина выронил пистолет – раздался выстрел

Изъят травматический пистолет «МР-81».Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Изъят травматический пистолет «МР-81».Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти в гипермаркете 54-летний мужчина уронил на пол травматический пистолет, из- за чего произошел выстрел.

Инцидент произошел магазине ,расположенного в доме №305 на Колтушском шоссе.

Мужчина наклонился и в этот момент выпал пистолет. Сотрудники магазины, увидев вооруженного мужчину, нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщили gazeta,spb.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, владелец оружия, по вине которого в магазине произошел самопроизвольный выстрел из пистолета, привлечён к административной ответственности.

У него изъят травматический пистолет «МР-81».

В результате выстрела пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелявшего в кондуктора пассажира задержали в Невском районе.