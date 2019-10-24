В магазине во Всеволожске мужчина выронил пистолет – раздался выстрел

Во Всеволожском районе Ленобласти в гипермаркете 54-летний мужчина уронил на пол травматический пистолет, из- за чего произошел выстрел.
Инцидент произошел магазине ,расположенного в доме №305 на Колтушском шоссе.
Мужчина наклонился и в этот момент выпал пистолет. Сотрудники магазины, увидев вооруженного мужчину, нажали на кнопку тревожной сигнализации.
Как сообщили gazeta,spb.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, владелец оружия, по вине которого в магазине произошел самопроизвольный выстрел из пистолета, привлечён к административной ответственности.
У него изъят травматический пистолет «МР-81».
В результате выстрела пострадавших нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелявшего в кондуктора пассажира задержали в Невском районе.