Пьяного водителя могут привлечь к уголовной ответственности в Петербурге

В Петербурге по протесту прокурора в отношении водителя отменено постановление по делу об административном правонарушении. Оно препятствовало привлечению мужчины к уголовной ответственности.

В январе 2018 года мужчину признали виновным в административном правонарушении. Его поймали за рулем в состоянии опьянения. Пару месяцев спустя ситуация повторилась. Водитель сел за руль в пьяном виде в марте 2018 года. К административной ответственности его привлекли за отказ проходить медицинское освидетельствование.

«Указанные обстоятельства могли позволить виновному лицу избежать уголовной ответственности, чем был бы нарушен принцип неотвратимости наказания», — отметили в прокуратуре Петербурга.

Прокурор вынес протест на постановление мирового судье. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил его в полном объеме. Материалы направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали водителя маршрутки. В качестве подозреваемого он привлечен к делу о ДТП на проспекте Десантников.