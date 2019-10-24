Двоих извращенцев поймали в Петербурге

Оба задержанных подозреваются в надругательстве над несовершеннолетними девочками в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Приморском районе правоохранители задержали эксгибициониста, совершившего развратные действия в отношении трех малолетних девочек на Серебристом бульваре.

Тогда, 9 октября, в полицию обратилась мать 11-летней девочки и рассказала, что неизвестный приставал к ее дочери. В тот же день другая жительница Петербурга заявила о эксгибиционисте, который приставал к ее дочерям 8 и 12 лет в парадной одной из домов по тому же бульвару.

Правоохранители также задержали уроженца Молдавии, подозреваемого в надругательстве над 14-летней школьницей. В правоохранительных органах рассказали, что он может быть причастен к надругательству в отношении еще двух девочек — 8 и 9 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юный эксгибиционист оголился перед тремя девочками на Серебристом бульваре.