Двоих извращенцев поймали в Петербурге

Двоих извращенцев поймали в Петербурге
Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay.com

Оба задержанных подозреваются в надругательстве над несовершеннолетними девочками в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Приморском районе правоохранители задержали эксгибициониста, совершившего развратные действия в отношении трех малолетних девочек на Серебристом бульваре.

Тогда, 9 октября, в полицию обратилась мать 11-летней девочки и рассказала, что неизвестный приставал к ее дочери. В тот же день другая жительница Петербурга заявила о эксгибиционисте, который приставал к ее дочерям 8 и 12 лет в парадной одной из домов по тому же бульвару.

Правоохранители также задержали уроженца Молдавии, подозреваемого в надругательстве над 14-летней школьницей. В правоохранительных органах рассказали, что он может быть причастен к надругательству в отношении еще двух девочек — 8 и 9 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юный эксгибиционист оголился перед тремя девочками на Серебристом бульваре.

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